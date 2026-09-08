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IMM hace limpieza y planta árboles en el arroyo Carrasco; Canelones prevé realojar familias que viven en asentamientos

La Intendencia de Montevideo adelantó que también prevé hacer una limpieza este mes en el arroyo Miguelete.

 Limpieza este martes en arroyo Carrasco.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Limpieza este martes en arroyo Carrasco.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Limpieza este martes en arroyo Carrasco.

La Intendencia de Montevideo realiza este martes de mañana tareas de limpieza y recuperación de un área ubicada sobre el arroyo Carrasco, en la calle Ricardo Areco, detrás de la estación de UTE.

Los trabajos fueron coordinados con la Intendencia de Canelones e incluyen la limpieza del arroyo y la plantación de 40 árboles nativos.

La intervención forma parte de un proceso de recuperación de la zona. Próximamente, la Intendencia de Canelones prevé el realojo de familias que viven en asentamientos cercanos al arroyo.

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“Tu participación es fundamental para el cambio”, señaló la IMM al informar sobre la limpieza que haría este martes-

El 24 de setiembre está previsto realizar una limpieza similar en el arroyo Miguelete.

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