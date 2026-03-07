Departamento de movilidad de la Intendencia de Montevideo presentó presupuesto quinquenal ante Junta departamental

El viernes pasado el Departamento de Movilidad presentó su planificación estratégica y presupuesto para el quinquenio 2026-2030, ante la Junta departamental.

El director del Departamento, Germán Benítez, explicó que los objetivos serán seis, fortalecer la seguridad vial, promover la eficiencia en la movilidad, optimizar el uso del espacio vial, planificar la movilidad, fomentar la participación ciudadana y posicionar a Montevideo como referente regional.

El presupuesto global del Departamento para 2026 será de $ 3.641 millones, incrementándose en los años sucesivos, hasta alcanzar los $ 3.682 millones en 2030. Del total del presupuesto, tanto durante el año en curso como a lo largo del quinquenio, el 18% corresponderá a gastos de funcionamiento, un 22% a inversiones y un 60% será destinado a subsidiar el transporte público.

Benítez anunció también la creación de la Gerencia de Planificación de la Movilidad, que coordinará tres áreas: la Unidad de Logística, la Unidad de Control y Coordinación de Redes de Infraestructura Urbana y la Unidad de Impactos y Proyectos Urbanos.

En materia de vialidad se mejorará la condición de los pavimentos existentes, priorizando intervenir sobre tramos en estado regular y malo para mejorar su estado. Se realizarán obras viales en los ocho municipios.

En relación al transporte público, se apostará a desarrollar y modernizar la infraestructura física asociada.

Se construirán dos nuevas terminales en las intersecciones de Instrucciones y Mendoza e Instrucciones y Belloni -con una inversión de $50 millones-, se implementará un plan de suministro e instalación de 390 nuevos refugios peatonales en toda la ciudad -con una inversión de $211 millones- y se recuperarán 850 más. También se renovará la cartelería y se actualizarán los sistemas de información para darle mayor previsibilidad al servicio.

Asimismo, se continuará con los subsidios destinados a estudiantes, jubilados y usuarios frecuentes.

Está previsto un subsidio de $ 72 millones para viajes en taxis accesibles utilizados por personas en situación de discapacidad.

En materia de tránsito, se mejorará la señalización y la cartelería, se agregarán semáforos, se acondicionaran lomos de burro, barandas y barreras metálicas y se utilizará pintura termoplástica para demarcaciones en calzada.

Dentro de las iniciativas en semaforización, se sustituirá el 100% de los sensores de conteo vehicular por dispositivos tecnológicamente más modernos y con mayor capacidad de detección.

Por otra parte, se modernizará la gestión de trámites, para mejorar la trazabilidad de la información y reducir la atención presencial. Se renovarán los vehículos livianos y equipados y la flota de motos del cuerpo inspectivo.