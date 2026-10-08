IMM anunció medidas para escaparates de la ciudad que ahora pueden vender más productos y no solo diarios y revistas

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció nuevas medidas para escaparates y kioscos de la ciudad.

Con este nuevo régimen, el objetivo es diversificar los rubros para contribuir a la sustentabilidad de estas fuentes laborales y también adecuar su actividad comercial a la actualidad.

La nueva normativa modifica las tarifas, incorpora nuevos rubros y establece la transición de tarifa de escaparate a kioscos fijos.

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La ciudad de Montevideo cuenta con 188 kioscos y, en concreto, con este cambio, redujo el canon mensual que le pagan a la comuna, por ejemplo, el tope máximo a pagar por aquellos ubicados en avenidas como 18 de Julio y plazas pasó de más de $20.000 a $9.000.

Además, cuentan desde ahora con habilitación para vender accesorios de celulares, café de máquina, refrescos de hasta 600 mililitros, snacks y otros artículos.

El gobierno explicó que lo que hizo fue "modificar la reglamentación vigente procurando fortalecer los mecanismos de fiscalización y adecuar su régimen a la realidad actual del sector".

La Intendencia tomó en cuenta la disminución sostenida en la venta de diarios y revistas en formato papel, afectando la viabilidad económica de los quioscos tradicionales, una situación que compromete la sostenibilidad de las unidades de servicio y la fuente laboral de los permisarios vinculados a dicha actividad.

Kiosqueros valoraron las medidas y confirman que hay una baja notoria de venta de diarios.

"Ahora, lo que más te piden son artículos para celulares", dijo el kiosquero Luis Toletti. "Empezamos ahora vendiendo bebidas, por requerimiento de la gente, y el tema del café no sé porque hay un tema de salubridad que uno mismo tiene que cuidar", explicó.

Lucas es tercera generación como "canillita" en su familia y reconoce que con el paso del tiempo se ha dejado de lado la venta de diarios.

"En este momento, ya dejé de vender diarios. Mi abuelo cuando empezó con esto vendía de cada ejemplar, unos 100 al día. Nosotros dejamos de vender porque se vendían cuatro o cinco", sostuvo Luis Toletti.

La Asociación Comercial del Uruguay sostiene que con estas medidas se da una competencia desleal, principalmente con las modificaciones respecto a los aportes económicos a la Intendencia.