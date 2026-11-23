Mario Bergara respaldó este lunes la decisión tomada por el Congreso de Intendentes de mantener el valor de la patente de rodados en 2027, porque entiende que se mantiene un pago menor al efectuado este año.

El intendente de Montevideo indicó que los 19 jefes comunales alcanzaron un acuerdo tras discutir sobre el asunto. Bergara explicó que se mantiene el valor nominal de las patentes, sin realizar el ajuste por el Índice de Precios del Consumo (IPC). "En términos reales, todos van a pagar menos de lo que pagaron el año pasado con una adecuación en el caso de los autos eléctricos nuevos", afirmó.

Bergara destacó el ingreso por concepto de patente de rodados como uno de los principales componentes de las finanzas de las intendencias. "Son parte de los ingresos necesarios para desarrollar todas las infraestructuras, los servicios y las tareas que hace la intendencia todo el tiempo", aseguró.

"Mantener esto en esta lógica de que la gente pague en términos nominales lo mismo que el año pasado, o sea, menos en términos reales era una salida razonable que fue compartida por las 19 intendencias", reiteró.