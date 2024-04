Ignacio Ruglio se reúne con el ministro Nicolás Martinelli por incidentes con la Policía tras el clásico

En un comunicado publicado el sábado, Peñarol denuncia que sus hinchas “fueron retenidos por más de 40 minutos dentro del estadio”, y agrega: “una vez liberada la salida se produjeron situaciones completamente indeseables en las que el accionar policial no solo no evitó desmanes si no que actuó con brutalidad utilizando balas de goma y gases a discreción sobre las familias que concurrieron a ver el espectáculo”.