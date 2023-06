Ignacio Ruglio: la molestia de los hinchas, el futuro DT y la interna del club a meses de las elecciones

Este sábado el equipo estuvo dirigido de forma interina por Juan Manuel Olivera. Peñarol no pudo superar a Wanderers en su visita al estadio Alfredo Víctor Viera por la tercera fecha del Torneo Intermedio. Al finalizar el encuentro mientras los futbolistas se dirigían hacia el ómnibus, hinchas manifestaron su disconformidad con la actuación del equipo y con lo acontecido en los últimos partidos. Uno de los principales abucheados fue el gerente deportivo, Pablo Javier Bengoechea. El presidente aurinegro señaló que este sábado tendría que haber primado la unidad en el club, pero el ambiente fue otro.

Seguí leyendo "No me falta nada por conseguir", dijo Lionel Messi tras dejar el PSG con la decepción de la Champions

Ruglio destacó que el club está en las finales del fútbol uruguayo, además de haber ganado los dos clásicos disputados y que la molestia de los hinchas "es normal, el hincha siempre va a querer ganar. Acá hay alguien que tiene que mantener la calma que soy yo como presidente", indicó.

Consultado sobre la situación actual de Bengoechea, el presidente dijo que hablan todos los días y que "está acostumbrado a esto (...). Pablo al igual que yo tiene una gran calma con lo que se está haciendo, estamos convencidos de hacia dónde estamos llevando el club. Estamos convencidos que agarramos un club con Nacional bicampeón y cortamos ese posible tricampeonato. Estamos convencidos que este año estamos en las finales, Peñarol va a pelear para ser campeón", expresó. Y agregó: "Hay cinco meses en que todo el mundo va a hacer política, en el que todo el mundo va a inventar historias".

Consultado sobre declaraciones de integrantes de la oposición sobre que la decisión del nuevo entrenador va a ser tomado por él, Ruglio indicó que durante cinco meses van a decir "todo lo que políticamente le resulte bien, y en eso no hay nada malo, es parte de la política. Cada decisión que he tomado ha pasado por Consejo Directivo y así va a seguir siendo". Y añadió: "El que venga sabe que cuenta con un respaldo y que, a lo sumo si es que no se gana antes el campeonato, a fin de año va a estar en las finales", dijo.

En cuanto a sus conversaciones con Darío Rodríguez, dijo que "la reunión con Darío fue muy buena porque lo vi muy preparado, más allá de que él siempre fue dos, es decir ayudante. Tiene las cosas muy claras de qué es lo que quiere hacer, su cuerpo técnico tiene las cosas muy claras también, ha trabajado mucho para preparar esto".

Ruglio aseguró que el club debe reforzarse en todos los puestos. "Nosotros estamos mal, venimos de una muy mala racha. La Copa Sudamericana que no preveíamos hacerla tan mala nos sacó la mejor energía que teníamos. Nosotros solo tenemos que concentrarnos todos los días en hacer de esto otra vez un clima positivo para empezar a ganar", manifestó.