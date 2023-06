Ignacio Munyo explica qué efecto tendría en el gobierno y en la inflación subir el dólar

“Salir del atraso cambiario con una suba relevante del dólar implica poner en conflicto el programa macroeconómico asumido por el gobierno para los próximos años. También implica asumir que la inflación no va a ingresar en el rango establecido por el Banco Central, el rango meta. El tipo de cambio en Uruguay siempre rebota fuerte en la inflación”, dijo Munyo este miércoles en rueda de prensa.

“Una situación sostenida en el tiempo, con dólar tan bajo, conspira contra la inversión y el empleo.

Afecta el futuro, no es sostenible para siempre, lo que no quiere decir que no pueda mantenerse un par de años más”, finalizó.

La cotización del dólar está hace varios meses por debajo de lo 40 pesos, y en bajada, con una inflación que no supera ahora el 8% anual.

Según el economista, un dólar a 42 pesos podría llevar la inflación al 9%, fuera del rango meta que fija el Banco Central.