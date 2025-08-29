RECIBÍ EL NEWSLETTER
TENÍA 33 AÑOS Y ANTECEDENTES

Identificaron al hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado a la orilla de un camino cerca de Manga

La víctima tenía 33 años con antecedentes penales por hurto y rapiña. Una pareja fue identificada como sospechosa del homicidio. Se realizaron allanamientos en busca de su captura.

Foto: Subrayado. Camino Repetto y Camino Ombú, Manga.

Foto: Subrayado. Camino Repetto y Camino Ombú, Manga.

Las pericias forenses confirmaron en las últimas horas la identidad del hombre, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles de mañana semicalcinado entre malezas a la orilla de un camino vecinal en las inmediaciones de Camino Ombú y Camino Repetto, cerca del barrio Manga de Montevideo.

La víctima tenía 33 años con antecedentes penales por hurto y rapiña. Los investigadores del Departamento de Homicidios manejan la hipótesis que el hombre fue asesinado en otro lugar y su cuerpo trasladado a la zona donde fue encontrado por un taxista que pasó por el lugar y tras ver el cadáver, llamó a la Policía.

El personal de Homicidios analizó los elementos del caso y rápidamente identificaron a los posibles autores del crimen. Una pareja fue identificada como sospechosa del homicidio.

Este viernes, se realizaron allanamientos en busca de ubicar a los sospechosos, pero no lograron hallarlos. En los procedimientos, los policías sí pudieron encontrar elementos importantes para la investigación.

La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, está a cargo del caso.

