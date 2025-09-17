RECIBÍ EL NEWSLETTER
treinta y tres

Un cuerpo fue hallado entre malezas en el río Olimar y procuran identificarlo

Policías y bomberos navegaron en una lancha para llegar a la ubicación del cuerpo, una zona con vegetación abundante.

Foto: Subrayado, archivo. Río Olimar, Treinta y Tres.

La Policía recibió información sobre el hallazgo del cuerpo y, junto con bomberos, los policías fueron al lugar en una lancha. Observaron que en una orilla, en una zona con vegetación abundante, estaba el cadáver.

La víctima aún no ha sido identificada. La Policía Científica tomó pruebas de ADN para ese fin, mientras que una autopsia determinará la causa de muerte.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de 2° turno de Treinta y Tres.

