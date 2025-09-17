Un cuerpo fue hallado entre malezas en el río Olimar y procuran identificarlo

Un cuerpo fue hallado en la tarde de este martes entre malezas, en una orilla del río Olimar en Treinta y Tres.
Policías y bomberos navegaron en una lancha para llegar a la ubicación del cuerpo, una zona con vegetación abundante.
La Policía recibió información sobre el hallazgo del cuerpo y, junto con bomberos, los policías fueron al lugar en una lancha. Observaron que en una orilla, en una zona con vegetación abundante, estaba el cadáver.
La víctima aún no ha sido identificada. La Policía Científica tomó pruebas de ADN para ese fin, mientras que una autopsia determinará la causa de muerte.
El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de 2° turno de Treinta y Tres.
