Identificaron al adolescente que mató a un joven de 20 años en junio: fue internado en el Inisa

Un adolescente de 16 años fue imputado por el homicidio de un joven de 20 que ocurrió en Neptunia Norte, en junio.

La formalización fue por una infracción gravísima a la ley penal tipificada como homicidio y otra grave por suministro de estupefacientes, informó la Jefatura de Canelones .

El 23 de junio, la Policía recibió un llamado y encontró a un joven estaba caído, en la calle, aparentemente sin vida.

Seguí leyendo Video muestra cómo ocurrió el intento de rapiña a un policía que terminó con un adolescente muerto

Los efectivos observaron que tenía varios impactos de arma de fuego, y más tarde médicos que llegaron al lugar en una ambulancia, constataron la muerte. Luego se constató que tenía ocho disparos.

El fallecido tenía tres antecedentes penales por hurto, porte de arma de fuego y autoevasión. Fuentes oficiales añadieron que tenía una requisitoria pendiente por haber roto su tobillera electrónica.

Durante el procedimiento, la Policía incautó dos celulares, dinero en monedas de baja denominación, una bolsa con marihuana, un envoltorio con cocaína y vainas.

Varias averiguaciones y cámaras de seguridad permitieron identificar al adolescente.

Fue internado en el Inisa hasta que se dicte sentencia.