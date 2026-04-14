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GUERRA EN MEDIO ORIENTE

"Nos toca el bolsillo", dijo el canciller sobre el escenario en el Estrecho de Ormuz y su efecto en el precio del petróleo

Lubetkin señaló que habrá una reunión "a nivel técnico" de la Celac donde se conversará sobre el efecto de la guerra en Medio Oriente y cómo lo enfrentan los diferentes países.

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

"Esta guerra la tenemos en casa. Esta guerra no está solamente en Irán o en el Estrecho de Ormuz o en los países del Golfo. La tenemos en casa en el momento que estamos pagando más la gasolina. La tendremos en casa, porque si no se resuelve el tema de los fertilizantes vamos a pagar más la fruta y la verdura. Esta guerra nos toca el bolsillo", remarcó Lubetkin.

Además, indicó que se prepara una reunión con países de la Celac, "a nivel técnico" para tratar sobre el efecto de la guerra sobre sus territorios y sociedades.

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