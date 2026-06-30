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MONTEVIDEO

Hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio Las Acacias; no hay lesionados

El hecho ocurrió este martes, en el marco de enfrentamientos de bandas por venta de drogas. Algunos disparos alcanzaron fachadas de la zona.

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Enfrentamiento a balazos en el barrio Las Acacias. Según información primaria, hubo unos 50 disparos y algunos impactaron en fachadas. No hay personas heridas.

Personal de la Guardia Republicana preserva la escena, aguardando la presencia de Policía Científica para relevar las vainas.

Los enfrentamientos a tiros se dan en el marco de disputa por el territorio para la venta de drogas.

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