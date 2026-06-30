Enfrentamiento a balazos en el barrio Las Acacias. Según información primaria, hubo unos 50 disparos y algunos impactaron en fachadas. No hay personas heridas.
Hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio Las Acacias; no hay lesionados
El hecho ocurrió este martes, en el marco de enfrentamientos de bandas por venta de drogas. Algunos disparos alcanzaron fachadas de la zona.
Personal de la Guardia Republicana preserva la escena, aguardando la presencia de Policía Científica para relevar las vainas.
Los enfrentamientos a tiros se dan en el marco de disputa por el territorio para la venta de drogas.
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