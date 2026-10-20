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CIFRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Además de homicidios, suben los demás delitos contra la personas: heridos por disparos, lesiones y amenazas

En los primeros nueve meses del año, respecto al mismo período de 2025, los homicidios y los heridos por armas de fuego subieron 13,5%. También aumentaron las amenazas y las lesiones.

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El Ministerio del Interior publicó las cifras de delitos comprendidas entre enero y setiembre de este año, y su comparación con el 2025 y años anteriores.

Estas cifras indican que subieron todos los delitos contra las personas y bajaron los cometidos contra la propiedad.

Homicidios. Foto: archivo Subrayado.
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Hubo 312 homicidios entre enero y setiembre de 2026; en el mismo período de 2025 hubo 275, según el Ministerio del Interior

Los heridos por armas de fuego también subieron 13,5%: fueron 960 este año, contra 846 del 2025 (siempre comprando los primeros nueve meses del año).

También aumentaron las denuncias de lesiones, 1,5%: 8.581 este año contra 8.456 del año pasado.

En tanto las amenazas subieron 3,9%: se denunciaron 12.917 en lo que va de este año, contra 12.431 del año pasado.

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