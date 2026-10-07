Hubo cuatro homicidios el martes en Montevideo, tres en poco más de una hora, y uno de ellos era integrante de Los Puglia

Cuatro homicidios se registraron el martes en Montevideo, tres de ellos ocurrieron de noche, en poco más de una hora, en Colón, Villa Española y Piedras Blancas.

El primero se registró a la hora 21, en la calle Larravide y Agaces. Allí fue asesinado un integrante del clan Los Puglia, que opera en Villa Española.

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El martes de noche el hombre llegó con su hermana al hospital Pasteur con varios disparos en el pecho, y menos de una hora después los médicos constataron su fallecimiento. El hombre tenía 24 años y un antecedente penal del año 2023 por drogas.

Este hombre estaba la noche en la que Los Puglia fueron atacados a tiros en Parque Rodó. En ese ataque mataron a un niño de 12 años. Ese día no resultó lesionado y fue quien llevó al niño a un centro de salud donde finalmente murió.

En la escena del asesinato de este martes no quedaron indicios y uno de los integrantes del clan le dijo a los investigadores que pasó una camioneta blanca de la que se bajaron tres personas y comenzaron a disparar a quienes estaban allí. Luego encontraron el cuerpo a unos metros de la casa.

Otros dos homicidios

El segundo homicidio ocurrió unos 15 minutos después en Colón. Allí fue asesinado un joven de 18 años dentro de una vivienda precaria. La Policía encontró el cuerpo con un disparo en la cabeza y 9 casquillos de bala calibre 9 mm.

Un familiar contó que escuchó disparos provenientes de la casa del joven y que luego vio salir a un hombre encapuchado que se fue en una moto.

El tercer homicidio se registró sobre las 21:40 en Teniente Rinaldi y Azotea de Lima, en Piedras Blancas. Desde allí una mujer de 27 años, que tenía dos antecedentes penales, fue trasladada en una moto hacia la policlínica de Capitán Tula, donde terminó muriendo producto de varios impactos de bala en su cuerpo.

Los familiares indicaron que había al menos cuatro personas que tenían conflicto con la familia de la mujer desde hacía tiempo. En el lugar la Policía encontró un proyectil que fue incautado para periciar y determinar si está vinculado al crimen.

El cuarto homicidio

Un cuarto homicidio se registró horas antes en el Cerro. Allí el cuerpo de un hombre de 36 años fue encontrado con puñaladas, en las calles Japón y Vigo.

Tres hombres se bajaron de un auto, lo agredieron con armas blancas y se fueron en el vehículo. El hombre fue trasladado por un particular hacia el Hospital del Cerro donde murió.

El auto de los homicidas fue seguido por cámaras del Ministerio del Interior y se desplegó un amplio operativo en el lugar. Finalmente fue encontrado en un asentamiento próximo al estadio de Rampla y fue sometido a pericias.

En ese mismo lugar, los investigadores de Homicidios ubicaron una casa donde ingresó uno de los delincuentes. Un joven de 19 años estaba allí y tras compararlo con las imágenes de las cámaras, quedó detenido y a disposición de Fiscalía.

Los cuatro crímenes están siendo investigados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que trabaja por estas horas para dar con los responsables de los asesinatos.