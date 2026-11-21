Un hombre fue asesinado este sábado de tarde tras recibir una puñalada en abdomen durante una pelea entre vecinos, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado de fuentes policiales.
Un hombre murió tras ser apuñalado en el abdomen durante una pelea entre vecinos en Casavalle
El hecho se registró en un pasaje en inmediaciones de Horacio García Lagos y José Martirené. La víctima fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció.
El hecho se registró en un pasaje en inmediaciones de Horacio García Lagos y José Martirené, en la zona del barrio Casavalle.
El hombre herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció. En tanto, el presunto autor de la puñalada está identificado.
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El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos está a cargo de las actuaciones del caso. Personal de Policía Científica relevó la escena del crimen.
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