Un hombre fue asesinado este sábado de tarde tras recibir una puñalada en abdomen durante una pelea entre vecinos, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado de fuentes policiales.

El hecho se registró en un pasaje en inmediaciones de Horacio García Lagos y José Martirené, en la zona del barrio Casavalle.

El hombre herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció. En tanto, el presunto autor de la puñalada está identificado.

El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos está a cargo de las actuaciones del caso. Personal de Policía Científica relevó la escena del crimen.

Temas de la nota Casavalle

homicidio

pelea

vecinos