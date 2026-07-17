Hubo 668 muertes por suicidio en 2025; el MSP señala indicadores preocupantes en todo el país

Presentación del informe sobre suicidios en Uruguay 2025, en el MSP. Foto: Verónica Chevallier, Subrayado.

Presentación del informe sobre suicidios en Uruguay 2025, en el MSP. Foto: Verónica Chevallier, Subrayado.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer este viernes el informe sobre suicidio en Uruguay correspondiente al año 2025.

El año pasado hubo 668 muertes por esta causa, cuando en el 2024 fueron 764. Con estas cifras, la tasa de suicidios cada 100.000 habitantes pasó de 21,35 en el año 2024 a 19,16 en 2025, la más baja desde 2015, cuando estaba en 18,55.

La serie de los últimos 10 años marca un pico de 23,20 muertes por suicido cada 100.000 habitantes en el 2022. Ese año fueron 823 las personas que se quitaron la vida.

De acuerdo al informe presentado por las autoridades, de las defunciones por suicidio en Uruguay durante el año 2025, 79% fueron hombres y 21% mujeres.

El año pasado las mayores tasas de mortalidad por suicidio se registraron en personas de 80 años o más, y en la franja de 30 a 34 años.

En cuanto a los intentos de autoeliminación (IAE), el MSP indica que fueron 6.140 el año pasado, realizados por 5.144 personas. La mayoría de los IAE, 72%, corresponden a mujeres.

La información surge del sistema nacional de registro de intentos de autoeliminación, que está disponible en tiempo real para profesionales de la salud mental debidamente autorizados por el MSP.

Este viernes, previo a la presentación del informe 2025, la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio llevó adelante un espacio de trabajo orientado a promover el diálogo intersectorial sobre los desafíos emergentes y las prioridades de acción para la prevención de la conducta suicida.

Durante el encuentro se anunció también que el 24 de julio se realizará una jornada de buenas prácticas innovadoras con los grupos departamentales de prevención del suicidio de todo el país, y que los planes departamentales de salud mental se encuentran en proceso de construcción colectiva en 18 departamentos del país.

El MSP destacó la necesidad de enmarcar toda la comunicación sobre el tema desde un lugar sensible y respetuoso, siendo que responde a un fenómeno multifactorial que debe ser abordado de forma interdisciplinaria.

Es importante recordar a toda la población que la línea telefónica de prevención del suicidio es el 0800 0767 o desde un teléfono celular, *0767.