Un homicidio en Colonia derivó en un operativo que llevó a realizar 31 allanamientos en Durazno, Montevideo, Canelones y Río Negro. Hay 38 detenidos y las bandas eran lideradas por cuatro delincuentes que estaban presos.
Hubo 31 allanamientos con 38 detenidos en varios departamentos, informó jefe de Colonia
La investigación comenzó luego de un homicidio en Colonia y los allanamientos fueron en Durazno, Montevideo, Canelones y Río Negro. Los cabecillas eran cuatro reclusos.
“Venimos trabajando hace seis meses, aproximadamente, a partir de un homicidio. Implicó escuchas, con anuencias de Fiscalía y el Poder Judicial, y nos llevó al involucramiento de personas de tres organizaciones criminales, que estaban operando desde la unidad penitenciaria número tres, cuatro y cinco”, explicó el jefe de Policía de Colonia, Paulo Acosta.
“Incautaron armas, sustancias estupefacientes, algún vehículo, aparatos celulares”, dijo Costa.
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