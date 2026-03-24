Hubo 31 allanamientos con 38 detenidos en varios departamentos, informó jefe de Colonia

Un homicidio en Colonia derivó en un operativo que llevó a realizar 31 allanamientos en Durazno, Montevideo, Canelones y Río Negro. Hay 38 detenidos y las bandas eran lideradas por cuatro delincuentes que estaban presos.

“Venimos trabajando hace seis meses, aproximadamente, a partir de un homicidio. Implicó escuchas, con anuencias de Fiscalía y el Poder Judicial, y nos llevó al involucramiento de personas de tres organizaciones criminales, que estaban operando desde la unidad penitenciaria número tres, cuatro y cinco”, explicó el jefe de Policía de Colonia, Paulo Acosta.