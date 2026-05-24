Tiroteo entre delincuentes y la Policía: hay un detenido herido de bala y otro se dio a la fuga

Un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y la Policía tuvo lugar este domingo de noche en el Cerro de Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que una llamada ingresó al 911 dando cuenta de personas armadas en Berna y Vizcaya.

Una patrulla llegó y constató la presencia de dos individuos que comenzaron a disparar desde los techos.

Uno de los delincuente fue detenido y presenta un impacto de bala en una de sus piernas. El segundo viene siendo buscado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2058700361859293286&partner=&hide_thread=false #AHORA | Enfrentamiento a tiros entre delincuentes y la Policía. Los detalles con @miguechagas pic.twitter.com/pxCH20eCDv — Subrayado (@Subrayado) May 25, 2026

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