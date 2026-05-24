Un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y la Policía tuvo lugar este domingo de noche en el Cerro de Montevideo.
Tiroteo entre delincuentes y la Policía: hay un detenido herido de bala y otro se dio a la fuga
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que al llegar los efectivos a Berna y Vizcaya, los individuos comenzaron a disparar desde los techos.
Información a la que accedió Subrayado indica que una llamada ingresó al 911 dando cuenta de personas armadas en Berna y Vizcaya.
Una patrulla llegó y constató la presencia de dos individuos que comenzaron a disparar desde los techos.
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Uno de los delincuente fue detenido y presenta un impacto de bala en una de sus piernas. El segundo viene siendo buscado.
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