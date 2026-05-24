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CERRO DE MONTEVIDEO

Tiroteo entre delincuentes y la Policía: hay un detenido herido de bala y otro se dio a la fuga

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que al llegar los efectivos a Berna y Vizcaya, los individuos comenzaron a disparar desde los techos.

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Un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y la Policía tuvo lugar este domingo de noche en el Cerro de Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que una llamada ingresó al 911 dando cuenta de personas armadas en Berna y Vizcaya.

Una patrulla llegó y constató la presencia de dos individuos que comenzaron a disparar desde los techos.

condenaron a delincuente que robo una camioneta, fue perseguido y se tiroteo con la policia
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Condenaron a delincuente que robó una camioneta, fue perseguido y se tiroteó con la Policía

Uno de los delincuente fue detenido y presenta un impacto de bala en una de sus piernas. El segundo viene siendo buscado.

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