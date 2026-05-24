Delincuentes rapiñaron una estación de servicio en el Cerro y antes de escapar balearon a un pistero.
Delincuentes balearon a pistero luego de robar dinero y golosinas en estación de servicio del Cerro
Información a la que accedió Subrayado indica que los individuos se llevaron $ 20.000 y que el pistero sufrió fractura en su pierna derecha por lo que se encuentra internado.
Según supo Subrayado, el incidente ocurrió en Egipto y Carlos María Ramírez, en el Cerro en la madrugada de este domingo.
Como se aprecia en las imágenes, los individuos dejaron la moto estacionada en la pista e ingresaron al minimarket con cascos y armados, amenazaron a la trabajadora y se llevaron 20.000 pesos y golosinas.
Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París
Al salir del autoservice, uno de los pisteros los esperaba con un palo y se los arrojó cuando los individuos escapaban; en ese momento le efectuaron un disparo en la pierna derecha.
El trabajador sufrió fractura y fue derivado a un centro de salud donde permanece internado.
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