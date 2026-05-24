Delincuentes balearon a pistero luego de robar dinero y golosinas en estación de servicio del Cerro

Delincuentes rapiñaron una estación de servicio en el Cerro y antes de escapar balearon a un pistero.

Según supo Subrayado, el incidente ocurrió en Egipto y Carlos María Ramírez, en el Cerro en la madrugada de este domingo.

Como se aprecia en las imágenes, los individuos dejaron la moto estacionada en la pista e ingresaron al minimarket con cascos y armados, amenazaron a la trabajadora y se llevaron 20.000 pesos y golosinas.

Al salir del autoservice, uno de los pisteros los esperaba con un palo y se los arrojó cuando los individuos escapaban; en ese momento le efectuaron un disparo en la pierna derecha.

El trabajador sufrió fractura y fue derivado a un centro de salud donde permanece internado.