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EGIPTO Y CARLOS MARÍA RAMÍREZ

Delincuentes balearon a pistero luego de robar dinero y golosinas en estación de servicio del Cerro

Información a la que accedió Subrayado indica que los individuos se llevaron $ 20.000 y que el pistero sufrió fractura en su pierna derecha por lo que se encuentra internado.

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Delincuentes rapiñaron una estación de servicio en el Cerro y antes de escapar balearon a un pistero.

Según supo Subrayado, el incidente ocurrió en Egipto y Carlos María Ramírez, en el Cerro en la madrugada de este domingo.

Como se aprecia en las imágenes, los individuos dejaron la moto estacionada en la pista e ingresaron al minimarket con cascos y armados, amenazaron a la trabajadora y se llevaron 20.000 pesos y golosinas.

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Al salir del autoservice, uno de los pisteros los esperaba con un palo y se los arrojó cuando los individuos escapaban; en ese momento le efectuaron un disparo en la pierna derecha.

El trabajador sufrió fractura y fue derivado a un centro de salud donde permanece internado.

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