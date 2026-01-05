Hubo 28.903 nacidos vivos en 2025; cifras actuales son similares a las de fines de siglo XIX

Desde 2020, en Uruguay cada año hay más muertes que nacimientos . Las cifras actuales son similares a las de fines del siglo XIX, y los especialistas advierten que de no tomarse medidas, en las próximas décadas, la población comenzará a disminuir.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) había proyectado más nacimientos para el 2025, pero la realidad volvió a superarlo, un tema que plantea desafíos importantes para el futuro del país.

En 2023, comenzó a registrarse la baja, con 31.381 nacimientos, el menor número desde el año 2016. En 2024, se registraron 29.899 nacimientos, el menor número desde 1888. Mientras que en el pasado año, 2025, hubo 28.903 nacidos vivos, de los cuales, 26.655 están documentados y obtuvieron la cédula de identidad.

La caída se registra desde 2015. Con una disminución de cerca de 19.000 nacimientos, entre ese año y 2024.

Las principales causas son los cambios socioculturales, como mayor escolarización de mujeres, inserción laboral femenina y aplazamiento de la maternidad. También incluyen los factores económicos, como las dificultades para conciliar trabajo y crianza, estabilidad laboral y condiciones de vivienda.

Esto trae un impacto en el envejecimiento poblacional, ya que se espera que la población mayor de 65 años supere a la menor de 18, para el 2070.

El decrecimiento poblacional, generado por más muertes que nacimientos, resultan en una pérdida anual de población, si la migración es estable.

También existen factores positivos, como la reducción significativa de embarazos adolescentes, debido a políticas públicas y anticoncepción.

Uruguay enfrenta un desafío demográfico profundo, con una de las tasas de natalidad más bajas de la región, lo que impacta directamente en la estructura y sostenibilidad de su población.