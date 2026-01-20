RECIBÍ EL NEWSLETTER
20 de ENERO

Hoy vence el plazo para pagar con descuentos la patente de rodados, en cuotas o todo el año

La patente de rodados se puede pagar en cuotas o todo el año por adelantado. Como sea, el primer plazo vence este martes 20, y con él la posibilidad de tener descuentos.

Este martes 20 de enero vence el plazo para pagar con descuentos la patente de rodados, ya sea la primera de seis cuotas, o todo el año por adelantado.

Quienes optan o pueden pagar todo el año de una sola vez, tienen un descuento de 20%.

Los que pagan en cuotas obtienen un descuento de 10% cada vez. En este caso las fechas de vencimiento son las siguientes:

20 de enero, 20 de marzo, 20 de mayo, 20 de julio, 21 de setiembre y 20 de noviembre.

Los pagos se pueden hacer vía web, desde la página del Sucive(Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares), o en agencias de cobranza habilitadas de todo el país (mediante débito bancario o con tarjetas de crédito”.

En cuanto al valor de las patente, los vehículos nuevos (0 Km) pagan el 5% del valor de mercado sin IVA, mientras que los usados abonan el 4,5%.

Los vehículos eléctricos tributan el 3% si son 0 Km y el 2,25% si son usados empadronados hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los vehículos anteriores a 1991 mantienen un esquema de valores fijos, que va desde cero peso para los modelos hasta 1975, hasta $8.770 para los comprendidos entre 1986 y 1991.

En el caso de los camiones, tanto nuevos como usados pagarán el 1,3% del valor de mercado.

Las motos 0 Km abonarán el 5% si superan los 500 centímetros cúbicos, mientras que las de menor cilindrada tributarán según lo que determine cada Intendencia.

Las motos usadas de 500 cc empadronadas en 2024 y 2025 pagarán el 4,5%, y las de menor cilindrada o anteriores a 2023 ajustarán el valor de la patente 2025 por IPC.

Multas y patente

A partir de la cuota de marzo se vuelve a pagar de forma conjunta, al mismo tiempo, la patente y las multas de tránsito.

Para facilitar el pago, el Sucive resolvió aplicar un descuento de 50% en las multas si se pagan de una sola vez (siempre a partir de marzo).

Pero también se puede optar por pagar las multas en cuotas (junto a la patente). En este caso el descuento en las multas será de 30% (también a partir de marzo).

