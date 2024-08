"Hoy no está resuelto y no hay apuro", dijo Orsi ante la posibilidad que Oddone sea su ministro de Economía

“Es un lujo poder tener cerca a alguien como Gabriel y es un lujo para cualquiera que pretenda tener la responsabilidad nada menos que de la Presidencia de la República tener gente de la categoría de Gabriel”, indicó. “Es una mezcla de técnico y sensibilidad política y social para poder llevar adelante las transformaciones que el país precisa”, agregó.

“Hoy no está resuelto y no hay apuro”, contestó respecto a un eventual anuncio. “Me gustaría él y otros”, respondió Orsi en relación a Bergara y García.

IMPUESTOS

El economista Gabriel Oddone, quien ya ha manifestado que aceptaría ser ministro de Economía y Finanzas si Yamandú Orsi es elegido presidente, sostuvo que es una irresponsabilidad prometer en campañas electorales no aumentar impuestos.

“Uruguay tiene una presión fiscal elevada y por lo tanto no hay mucho margen para aumentar impuestos”, indicó. “Prometerle a la población que bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia que después vaya a enfrentar no va a haber que recurrirse al aumento de impuestos es una irresponsabilidad”, consideró.

Según Oddone, “uno no puede prometer cosas que no están bajo su control”. “Creo que prometer que no se van a aumentar impuestos no se puede hacer”, reiteró.

Por otro lado, el economista sostuvo que la solución para el atraso cambiario no pasa por el tipo de cambio. Definió como un gran logro del gobierno que la inflación sea la más baja en 40 años, pero realizó una salvedad: “la solución al problema de los precios en Uruguay no pasa por intentar depreciar más la moneda”.

El especialista aseguró que “es un desafío complejo” y habló de reformas laborales y en la formación de precios, tanto en el sector público como en el privado.