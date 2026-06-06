"Hoy me levanté reconsiderando": Orsi dijo que se está "cuestionando" si viaja o no a ver a Uruguay al Mundial

El presidente Yamandú Orsi dijo este sábado que está evaluando finalmente no viajar a uno de los partidos de Uruguay en la primera fase del Mundial. Sostuvo que hay temas del país que le preocupan y que quiere estar aquí cuando sean discutidos.

“Hoy me levanté (con eso) dándome vueltas en la cabeza y reconsiderando ir o no ir. Tengo la rendición de cuentas, un tema central en cualquier gobierno; tenemos la ley de competitividad, que es fundamental que pueda salir. Si yo no estoy acá en Uruguay cuando estas cosas se traten, no sé”, señaló en Pasión deportiva (radio Carve Deportiva).

Y agregó: “Me estoy entrando a cuestionar, de verdad. Si vos me decís ahora, yo estoy más para no ir y para quedarme. Porque el país tiene mil dolores de cabeza que tenemos que resolver. Y hay dos leyes centrales que me tienen preocupado si yo no estoy. Estoy más para no ir ahora”.

“Me disculpará la afición deportiva. Yo no sé si Bielsa me iba a poner algún rato”, bromeó, en diálogo con los periodistas. “Les dije a los jugadores: voy a ir al primero y al último, a la final. Me guardo para la final. El presidente va a la final”, añadió.

Consultado sobre el desempeño de la selección de Bielsa en la Copa del Mundo, consideró: “Creo que todos pensamos en el partido con Argentina, los uruguayos estamos expectantes con que vamos a pasar la primera fase. Somos optimistas. Yo soy optimista con que nos va a ir bien. Ahora, hay que ganarle a Arabia Saudita y Cabo Verde. Después tenemos a España que va a estar muy divertido. Creo que estamos todos imaginándonos que nos va a ir bien en la serie”.

Ante la pregunta de cuál sería un buen mundial para Uruguay, sostuvo que “pasar la primera fase y la segunda, si uno es realista”. Indicó que, además de Uruguay, ve a Francia o España como posibles campeones. “Después alguna sorpresita aparece. En algún momento Inglaterra tiene que aparecer. Debería dar alguna señal. Y a Brasil y Argentina nunca los podés dejar afuera”, concluyó.

Orsi les entregó el Pabellón Nacional a los jugadores uruguayos este jueves en el Complejo Celeste, en Canelones. Allí tuvo un intercambio con los futbolistas y con Bielsa. Consultado por Subrayado, adelantó entonces que iría a uno de los partidos de fase de grupos del Mundial, aunque no adelantó cuál.