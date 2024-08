"Hoy, la coalición la única chance que tiene de volver a ganar es renovándose", dijo Andrés Ojeda

El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda , habló de su diferencial dentro de la que llama “interna de la coalición” y que "el siglo XIX y el nuevo tiempo ya no enfrenta blancos y colorados, enfrenta dos bloques, a la coalición republicana y a la coalición Frente Amplio".

“Mañana hay un programa de gobierno único del Partido Colorado, que hemos dado por llamar Contrato con el Uruguay”, señaló el candidato y dijo que todos los sectores del partido están representados.

En ese sentido, negó que haya "un ruido" en su vínculo con Pedro Bordaberry, que regresó a la política. “Aprovecho para desterrar cualquier cuestión”, dijo, y remarcó que "la mayoría de las propuestas de Pedro están en el programa".

En materia de seguridad, Ojeda aseguró que “es 80% pienso y 20% músculo”, que se necesita “una mirada integral”, así como la represión y que tenga involucradas a personas que tengan experiencia en la materia.

“La presencia policial en el territorio siempre rinde”, dijo. Afirmó que tiene que estar “más presente en calle” con la Guardia Republicana y creación de más comisarías.

El candidato colorado se refirió a los cuestionamientos de sindicatos policiales a los allanamientos nocturnos, que se votan en plebiscito en las elecciones nacionales.

Aseguró que no todos los sindicatos están en contra, indicó que “no propondría nunca algo que ponga en riesgo” a los policías y que “están las garantías” para los funcionarios.

Ojeda habló también sobre la situación de salud mental y el lugar en el programa de gobierno del Partido Colorado.

“Creo que esto es lo que nos convierte en renovación y nueva política, pensar en temas nuevos, propios del siglo XXI. Es la clave del bienestar de la gente y aparte es muy profundo. Que no sangre no quiere decir que no esté enfermo”, sostuvo.

“Tenemos que intentar universalizar el acceso a la salud mental, por eso los centros, y los centros no son tan caros. Creo que sale unos 6 millones de dólares por año y tomando en cuenta estos 20 millones que este gobierno asignó pero no han tenido por el tiempo final de gobierno tanto destino claro, creo que tenemos la oportunidad de volcar algún recurso a lugares específicos donde la gente de menos recursos empiece a acceder de abajo para arriba a la terapia", detalló sobre el programa que presenta este jueves.

En cuanto a que la fórmula del Partido Colorado es con Robert Silva y no es paritaria, dijo que le hubiese gustado que fuese diferente, pero que se dio en el contexto de la interna y la unidad política.

“Yo hubiera querido, hasta el día de hoy me duele que sea la única fórmula que no está integrada por una mujer, pero la situación y la elección también tuvo su circunstancia. Priorizamos la unidad política del partido, sobre todo para el momento que estábamos viviendo cuando llegamos a la interna”, y aseguró que está “muy contento” con su compañero y que piensan compensar en otros roles de decisión a nivel de gobierno.

Al ser consultado sobre la iniciativa de Delgado de los bonos para estudiantes que terminen el liceo, Ojeda dijo que le "gusta mucho más" el plan Más talento que se lleva a cabo en Paysandú.

"Me llama mucho la atención que el propio candidato más directo del gobierno no lo haya dicho", sostuvo. "Está llevado por la Intendencia departamental y por el gobierno nacional y la OPP, que básicamente es una ayuda económica a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de liceo, en una suerte de sueldo mensual, que va en un aproximado a lo que cobrarían. Ha funcionado muy bien", afirmó y opinó que el gobierno lo puede replicar a más territorio.