Hospital Evangélico cuenta con un nuevo centro de maternidad
30 de octubre de 2020 - 16:47
CON LA PRESENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES AMIGAS, MUTUALISTA HOSPITAL EVANGÉLICO INAUGURÓ SU NUEVO CENTRO DE MATERNIDAD.
UN ÁREA MODERNA EN DONDE DESTACAN SUS NUEVAS SALAS DE NACER, DESARROLLADAS EN HABITACIONES ESPACIOSAS Y COMODAS PARA LA MUJER Y SU ACOMPAÑANTE, CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA BRINDAR LA MEJOR CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS RECIÉN NACIDOS.
A SU SERVICIO CÁLIDO Y PERSONALIZADO, HOSPITAL EVANGÉLICO CONTINÚA SUMANDO NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO QUE LA UBICA COMO REFERENTE Y MODELO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD.