Antel Campus Party acerca la última tecnología a jóvenes y emprendedores

Cientos de adolescentes, jóvenes y emprendedores participan de la primera jornada del Antel Campus Party, que se desarrolla el viernes 30 y sábado 31 por primera vez en el Antel Arena.

Sintax, el robot humanoide de ITC Robotics Lab, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes de esta nueva edición del encuentro de innovación, tecnología y gaming.

Al realizar la apertura, el presidente de Antel, Alejandro Paz, aseguró que, el Antel Arena es el escenario ideal para desarrollar el Campus Party.

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Expresó que, como empresa pública, se busca acercar la tecnología a toda la población, en este caso especialmente a los jóvenes y emprendedores.

Indicó que Antel Campus Party es una de las formas de lograr ese acercamiento, con la participación de expositores de alto nivel nacionales y extranjeros que disertarán sobre Inteligencia Artificial (IA), desarrollo y gaming.

Por su parte, Lucrecia Gratas, directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur, invitó a disfrutar de ambas jornadas y agradeció al equipo de Antel que trabajó “codo a codo” para llevar adelante este encuentro.

Estuvieron presentes en la apertura el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez; la directora Laura Raffo; la gerenta general Laura Saldanha; el secretario general Andrés Tolosa; medios de comunicación y público en general.

Charlas

A lo largo de toda la jornada del viernes 30, se desarrollan charlas de expositores nacionales y extranjeros que disertan sobre los desafíos de los cambios vertiginosos de la tecnología.

Entre los temas a tratar se encuentran el futuro del trabajo en la era de la IA, los desafíos de la educación en la era digital, cómo emprender en estos tiempos, entre otros.

Además, hay un área de workshops diseñada para pasar de la idea a la acción.

Desafíos y productos innovadores

A las charlas se suman las propuestas de empresas que exhiben sus productos innovadores y plantean desafíos, que despiertan la atención de los asistentes, incluso con batallas de aura.

Just dance con Antel

El stand de Antel plantea a los asistentes desafíos de just dance, al tiempo que mediante el escaneo de un código QR se podrá participar en el sorteo de auriculares.

El sábado, a las 14, habrá un campeonato de just dance.

Escuelas rurales

Alumnos de escuelas, liceos y UTU de Montevideo llegaron el viernes al Antel Arena para participar en esta edición del Antel Campus Party.

Desde Canelones, arribaron las escuelas rurales Nº 132 de Tala, Nº 138 de Puntas de Vejigas, Nº 139 de Sauce Solo de Migues, Nª 60 de Tala y Nº 98 de Tala, que compartieron momentos de diversión con Arenito.

Gaming en vivo y por AntelTV

El sábado 31 estará dedicado exclusivamente al mundo de los videojuegos, con Antel Gaming.

La propuesta se organizará alrededor de cuatro arenas de competencia: Free Fire en dispositivos móviles; EA Sports FC en PlayStation con formato King of the Hill; F1 en simuladores de conducción y Minecraft en PC.

Los torneos se jugarán en simultáneo, mientras que las finales y los showmatches se definirán en el escenario principal, frente al público y con transmisión en vivo por AntelTV.

La actividad se completará con áreas de juego libre, retrogaming, sim racing, arcades, pasarela de cosplay, ajedrez, amistoso Nacional-Peñarol, y espacios de comunidades, para que cada persona viva el gaming a su manera, compita o no.

Beneficios

Los clientes de Antel cuentan con 50% de descuento en las entradas, que se venden a través de Tickantel hasta agotar stock. El código promocional se obtiene en la app MiAntel o marcando *789*6# desde el celular.

La agenda completa del evento está disponible en: https://www.campusparty.app/agenda/montevideo .