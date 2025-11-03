Homicidios en Montevideo: tres hombres fueron imputados y buscan al autor de uno de los crímenes

La Policía avanzó en el esclarecimiento de dos homicidios ocurridos en Montevideo y fueron imputadas tres personas.

En la madrugada del 6 de octubre, un hombre de 35 años, de nacionalidad dominicana, fue asesinado tras ser atacado a balazos en la intersección de las calles Cerro Largo y Piedra Alta, en las inmediaciones de un baile en el Centro de Montevideo.

En el lugar quedaron varios casquillos de bala, que fueron periciados por Policía Científica y el Departamento de Homicidios investigó el caso, que en las últimas horas tuvo resultados.

Dos ciudadanos dominicanos fueron detenidos e imputados por el delito de homicidio y un delito de porte de arma de fuego. Ambos fueron enviados a prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

El Departamento de Homicidios también logró aclarar otro crimen, ocurrido el 24 de febrero en la calle Leandro Gómez, en el barrio Piedras Blancas.

Ese día, fue asesinado de varias puñaladas un hombre de 38 años. La Policía detuvo a un hombre de 32 años que fue imputado como coautor del homicidio y ahora cumple arresto domiciliario con tobillera hasta el próximo 9 de marzo, mientras continúa la investigación.

Los efectivos continúan trabajando para ubicar al autor del crimen.