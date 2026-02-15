RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTERNACIÓN EN EL INISA

Homicidios en el Marconi: sexto condenado es un joven de 16 años que cumplirá pena de 4 años y 6 meses

El menor cumplirá internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Fue condenado por una infracción gravísima de homicidio especialmente agravado por la premeditación y tenencia de armas de fuego en lugares públicos.

marconi-operativo-detenido

Un joven de 16 años fue internado en el INISA por homicidios en el barrio Marconi. Es el sexto condenado y cumplirá una pena de 4 años y 6 meses en dicha institución.

Fue condenado por una infracción gravísima de homicidio especialmente agravado por la premeditación y tenencia de armas de fuego en lugares públicos.

Tal como informáramos, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo al sexto requerido por tres homicidios ocurridos en diciembre y enero en el barrio Marconi.

Foto: Subrayado. Operativo de la Policía en Marconi.
Detuvieron al sexto requerido por homicidios en Marconi en diciembre y enero

Cinco habían sido detenidos el martes en un megaoperativo desplegado en el barrio, cuatro de ellos menores, que fueron condenados y, un mayor de 20 años que fue imputado, todos por homicidio.

Faltaba un sexto requerido que finalmente fue encontrado y detenido. Es un adolescente de 16 años que la Policía sospechaba que había participado del homicidio de un joven de 19 años, el pasado 5 de enero en la calle Marcelino Pérez y Machíes.

