MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave

Los delincuentes pasaron por ruta 102 y Mendoza en una moto y efectuaron varios disparos; uno alcanzó a la niña.

Una niña de cinco años está grave tras recibir disparo cuando estaba frente a su casa, en ruta 102 y Mendoza.

Eran aproximadamente las 18:30 horas del domingo cuando tres hombres que circulaban en una moto efectuaron disparos de arma de fuego hacia la vivienda. La niña estaba frente al domicilio y fue alcanzada por una bala, que hirió una de sus piernas.

La menor fue asistida por personal médico y trasladada a un centro asistencial.

La Policía encontró varios proyectiles en el lugar y trabaja en el caso.

