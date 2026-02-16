RECIBÍ EL NEWSLETTER
San josé

Prisión preventiva para el conductor alcoholizado que chocó y mató a dos personas en Kiyú

El hombre de 38 años aguardará en prisión el fallo judicial definitivo, mientras la Fiscalía investiga el caso.

kiyu-san-jose-accidente

El hombre, de 38 años, fue enviado a prisión preventiva por 120 días mientras la Fiscalía de Libertad de 2º Turno termina de investigar el caso. Es acusado de un delito de homicidio culpable complejo.

El choque fue frontal en Ibirapitá esquina Coiguá, entre un auto y una moto. En el segundo vehículo viajaban las víctimas, un hombre de 58 años y una mujer de 53, que murieron en el lugar.

Policía Caminera
A prisión por homicidio culpable el conductor que manejaba ebrio y chocó un vehículo en el que murió un hombre

Cuando la Policía llegó al lugar, el conductor del auto estaba en el lugar y le practicaron un examen de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. El hombre quedó detenido, fue imputado y aguardará en la cárcel la resolución definitiva del caso.

