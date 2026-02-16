Prisión preventiva para el conductor alcoholizado que chocó y mató a dos personas en Kiyú

El hombre, de 38 años, fue enviado a prisión preventiva por 120 días mientras la Fiscalía de Libertad de 2º Turno termina de investigar el caso. Es acusado de un delito de homicidio culpable complejo.

El choque fue frontal en Ibirapitá esquina Coiguá, entre un auto y una moto. En el segundo vehículo viajaban las víctimas, un hombre de 58 años y una mujer de 53, que murieron en el lugar.

Cuando la Policía llegó al lugar, el conductor del auto estaba en el lugar y le practicaron un examen de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. El hombre quedó detenido, fue imputado y aguardará en la cárcel la resolución definitiva del caso.

Temas de la nota conductor

San José

Kiyú