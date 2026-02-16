Prisión preventiva para el conductor alcoholizado que chocó y mató a dos personas en Kiyú

La Justicia de San José imputó este lunes al conductor que, alcoholizado, chocó y mató a dos personas en la madrugada del sábado en el balneario Kiyú, 70 kilómetros al oeste de Montevideo.
El hombre de 38 años aguardará en prisión el fallo judicial definitivo, mientras la Fiscalía investiga el caso.
El hombre, de 38 años, fue enviado a prisión preventiva por 120 días mientras la Fiscalía de Libertad de 2º Turno termina de investigar el caso. Es acusado de un delito de homicidio culpable complejo.
El choque fue frontal en Ibirapitá esquina Coiguá, entre un auto y una moto. En el segundo vehículo viajaban las víctimas, un hombre de 58 años y una mujer de 53, que murieron en el lugar.
Cuando la Policía llegó al lugar, el conductor del auto estaba en el lugar y le practicaron un examen de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. El hombre quedó detenido, fue imputado y aguardará en la cárcel la resolución definitiva del caso.
barrio colón
