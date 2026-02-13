Detuvieron al sexto requerido por homicidios en Marconi en diciembre y enero

Foto: Subrayado. Operativo de la Policía en Marconi.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvo al sexto requerido por tres homicidios ocurridos en diciembre y enero en el barrio Marconi, supo Subrayado.

Cinco habían sido detenidos el martes en un megaoperativo desplegado en el barrio, cuatro de ellos menores que fueron condenados y un mayor de 20 años que fue imputado, todos por homicidios.

Faltaba un sexto requerido que finalmente fue encontrado y detenido, es un adolescente de 16 años que presuntamente participó del homicidio de un joven de 19 años ocurrido el 5 de enero en la calle Marcelino Pérez y Machíes.

En ese crimen participó también el joven de 20 años que fue imputado por este homicidio y por otro, ocurrido también en el Marconi el 14 de diciembre.

Temas de la nota Homicidios

Marconi