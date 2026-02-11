Condenaron a tres de los cuatro adolescentes detenidos por homicidios en el barrio Marconi

Tres de los cuatro adolescentes que estaban detenidos tras el megaoperativo realizado el martes en el barrio Marconi en el marco de la investigación de varios homicidios fueron condenados .

El fiscal de Adolescentes de 2º turno, Pablo Rivas, logró la condena en un proceso simplificado de los tres adolescentes por la comisión de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de homicidio muy especialmente agravado por cometerse por impulso de brutal ferocidad, dos en calidad de autores y uno en carácter de cómplice.

Como medida socioeducativa se definió la privación de libertad con internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por el término de 5 años para los autores y de 3 años y 6 meses para el cómplice.

En tanto, la audiencia por el cuatro adolescente detenido se realizará este jueves a cargo del fiscal de Adolescentes de 3º turno, Raúl Iglesias.

Este miércoles, fue imputado por la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores, el joven de 20 años por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso, en concurso formal con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y un delito de porte de arma de fuego por reincidente por los homicidios ocurridos el 14 de diciembre y el 5 de enero. Irá a prisión preventiva por 120 días.