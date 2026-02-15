Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile

El Carnaval de Melo vivió una noche de celebración que terminó en profundo dolor debido a la muerte de Javier Andrade, director de la Escuela de Samba Unidos por el Samba.

Andrade falleció tras sufrir un paro cardíaco luego de haber disfrutado y ser muy aplaudido en las calles de la ciudad.

El episodio ocurrió en la noche del pasado sábado, minutos después de que la agrupación recorriera la calle Aparicio Saravia.

Andrade se descompensó al finalizar el desfile y, pese a la asistencia recibida, falleció en el lugar.

La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente carnavalero de Melo. Integrantes de la comparsa lo recordaron como un trabajador incansable, comprometido con cada detalle y orgulloso de haber cumplido el sueño de formar su propia agrupación.

Amigos y allegados destacaron su esfuerzo y dedicación para hacer crecer un proyecto humilde que logró ganarse un lugar en la Fiesta de Momo.

El carnaval de Melo, uno de los más convocantes del interior del país, cerró así una jornada exitosa pero marcada por la tristeza y el luto de toda la comunidad.