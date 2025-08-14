RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY UN DETENIDO

Homicidio de un hombre en Salto: le dispararon en el pecho en la puerta de su casa y murió al llegar al hospital

El crimen ocurrió sobre las 15:00 horas de este jueves en el barrio Salto Nuevo. El arma fue incautada.

homicidio-en-salto-14-mayo

Un hombre fue asesinado de un disparo en Salto. El crimen ocurrió en la tarde de este jueves, sobre las 15:00 horas, en el barrio Salto Nuevo. Hay un hombre detenido por el homicidio.

El agresor, que presuntamente conocía a la víctima, llegó hasta la casa y le disparó en el pecho, en plena vía pública.

La víctima fue trasladada desde el lugar, en el cruce de Larrañaga y Cuareim, con una herida en el pecho, y al llegar a la Emergencia del Hospital local, se constató su fallecimiento.

un hombre fue acribillado a balazos en el cerro de montevideo; su cuerpo tenia alrededor de ocho impactos
Seguí leyendo

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos

El fiscal del caso, Augusto Martinicorena, adelantó a Subrayado que tanto víctima como asesino tenían antecedentes y tenían antiguas disputas. El arma fue incautada.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
DURO CRUCE EN EL SENADO

Videos: gritos e insultos entre Viera y Da Silva derivaron en el levantamiento de la interpelación a Fratti
SENADOR DEL FA

Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"
BULGARIA Y RUSIA

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos
JARDINES DEL HIPÓDROMO

Un adolescente de 13 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por un patrullero

Te puede interesar

Sindicato pesquero resolvió aprobar la última propuesta del Poder Ejecutivo para buscar una salida al conflicto video
CASI 80 DÍAS SIN SALIR AL MAR

Sindicato pesquero resolvió aprobar la última propuesta del Poder Ejecutivo para buscar una salida al conflicto
Dos están vinculados a explosiones de cajeros del 2020, dijo el jefe de Policía sobre detenidos por caso en Carrasco
MONTEVIDEO

"Dos están vinculados a explosiones de cajeros del 2020", dijo el jefe de Policía sobre detenidos por caso en Carrasco
Familia afectada por incendio en Salto: niño de 3 años fue dado de alta y sus tres hermanos siguen internados video
EL PADRE SALIÓ DE CTI

Familia afectada por incendio en Salto: niño de 3 años fue dado de alta y sus tres hermanos siguen internados

Dejá tu comentario