Homicidio de un hombre en Salto: le dispararon en el pecho en la puerta de su casa y murió al llegar al hospital

Un hombre fue asesinado de un disparo en Salto. El crimen ocurrió en la tarde de este jueves, sobre las 15:00 horas, en el barrio Salto Nuevo. Hay un hombre detenido por el homicidio.

El agresor, que presuntamente conocía a la víctima, llegó hasta la casa y le disparó en el pecho, en plena vía pública.

La víctima fue trasladada desde el lugar, en el cruce de Larrañaga y Cuareim, con una herida en el pecho, y al llegar a la Emergencia del Hospital local, se constató su fallecimiento.

El fiscal del caso, Augusto Martinicorena, adelantó a Subrayado que tanto víctima como asesino tenían antecedentes y tenían antiguas disputas. El arma fue incautada.

