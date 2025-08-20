RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIVERA

Homicidio en Tranqueras: dos hombres fueron imputados, uno como coautor del crimen y otro por encubrimiento

La investigación del hecho continúa para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. El caso se investiga como ajuste de cuentas.

investigación-homicidio-tranqueras

La Policía de Rivera trabaja para aclarar el homicidio de un hombre de 26 años, asesinado a tiros en su casa de Tranqueras, la que fue prendida fuego para eliminar evidencias. El crimen ocurrió en la tarde del pasado jueves y desde entonces se investiga el caso.

En la mañana siguiente al homicidio, un joven de 21 años, poseedor de dos antecedentes penales y que cumplía arresto domiciliario por tenencia de armas, fue detenido en un allanamiento en esa ciudad. Se le incautó una granada de deflagración activa, o sea, que podía ser usada en cualquier momento.

El detenido fue imputado por coautoría de homicidio en concurrencia con un delito de comercialización de estupefacientes y tenencia de explosivos.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Rivera.
Al día siguiente, en otro allanamiento, se detuvo a un hombre de 29 años, sin antecedentes penales. El martes, fue imputado por encubrimiento.

El jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez, aseguró que la investigación del crimen continúa para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen. El jerarca policial sostuvo que la información es reservada para proteger el avance de la investigación.

Suárez destacó el trabajo de la Policía Científica, de la Dirección de Investigación de la Jefatura de Policía de Rivera y de la fiscal Alejandra Domínguez. El caso se investiga como ajuste de cuentas. Los vecinos afirman haber escuchado de cinco a seis disparos.

Temas de la nota

