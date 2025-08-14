RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRANQUERAS

Mataron a un hombre de 26 años y le prendieron fuego la casa: ocurrió en el departamento de Rivera

De acuerdo a información primaria, escucharon entre cinco y seis disparos. El cuerpo fue encontrado calcinado en la casa.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Rivera.

La Policía de Rivera investiga el homicidio de un hombre de 26 años. La víctima fue asesinada y luego su casa fue prendida fuego. El crimen ocurrió en Tranqueras, sobre las 13:30 de este jueves.

Tras extinguir el fuego, que dejó pérdidas totales en la casa, encontraron el cuerpo calcinado.

De acuerdo a información primaria, escucharon entre cinco y seis disparos y el caso se investiga como ajuste de cuentas. La víctima tiene antecedentes.

En desarrollo.

