La Policía de Rivera investiga el homicidio de un hombre de 26 años. La víctima fue asesinada y luego su casa fue prendida fuego. El crimen ocurrió en Tranqueras, sobre las 13:30 de este jueves.
Mataron a un hombre de 26 años y le prendieron fuego la casa: ocurrió en el departamento de Rivera
De acuerdo a información primaria, escucharon entre cinco y seis disparos. El cuerpo fue encontrado calcinado en la casa.
Tras extinguir el fuego, que dejó pérdidas totales en la casa, encontraron el cuerpo calcinado.
De acuerdo a información primaria, escucharon entre cinco y seis disparos y el caso se investiga como ajuste de cuentas. La víctima tiene antecedentes.
Seguí leyendo
Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
PROMESA DE CAMPAÑA
UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
DURO CRUCE EN EL SENADO
Videos: gritos e insultos entre Viera y Da Silva derivaron en el levantamiento de la interpelación a Fratti
SENADOR DEL FA
Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"
BULGARIA Y RUSIA
Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos
JARDINES DEL HIPÓDROMO
Dejá tu comentario