RECIBÍ EL NEWSLETTER
Barrio los solares

Homicidio en Sauce: un hombre fue apuñalado y el agresor está identificado, afirma la Policía

La víctima, de 35 años, fue atacada en el barrio Los Solares en Sauce. La Policía afirmó que el homicida está identificado y que desplegó un operativo para intentar ubicarlo.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Un hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas —dos en el pecho y una en el ano—, en el barrio Los Solares, en Sauce, Canelones.

El ataque ocurrió sobre las 17:30 del sábado. Un vecino trasladó en su camioneta a la víctima hacia el Hospital de Las Piedras (unos 10 minutos en vehículos), donde murió dos horas más tarde, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Según informó la Policía, la víctima tuvo un altercado con quien lo terminó matando.

una tragedia que enluta a toda la comunidad: alcaldesa de los cerrillos lamento asesinato de concejala
Seguí leyendo

"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala

"El presunto autor se encuentra plenamente identificado por la Policía y las autoridades judiciales correspondientes. A estas horas, efectivos de la Jefatura de Policía de Canelones despliegan un intenso operativo para lograr su localización y detención", señaló la Jefatura local en un comunicado. De momento, se mantiene prófugo.

El crimen fue sobre la calle Castro, donde trabajó la Policía. La investigación está en manos de la Fiscalía local.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FEMICIDIO DE FLORENCIA RODRÍGUEZ

"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala
CRÍMENES DEL DOMINGO

Imputaron a delincuente por doble homicidio en Colinas de Solymar; pareja asesinada no estaba relacionada a disputa narco
CANELONES

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de ella y se quitó la vida
CONVENCIÓN Y SORIANO

Olga, la vendedora de tortas fritas de 71 años, tras conocerse su historia: "Sentí el cariño, el apoyo, un impulso"
DEAD PRESIDENTS

Especialista no descarta que puedan darse más filtraciones por parte de responsables de últimos ataques

Te puede interesar

Cecilia, víctima de la rapiña en Nuevo París, habló con Subrayado. video
Nuevo parís

"Me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata": el relato de la mujer asaltada en su casa cuando estaba con sus hijos
Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Escena de los crímenes en Los Cerrillos, Canelones.
Crímenes en los cerrillos

"No es un hecho aislado":  Frente Amplio expresó "profundo dolor" por el femicidio de la concejala Florencia Rodríguez
Foto: Subrayado. Vivienda de la familia víctima de violenta rapiña en Nuevo París.
Uno detenido y otro prófugo

Rapiña en una casa de familia en Nuevo París: delincuentes agredieron a una mujer y a su hijo menor

Dejá tu comentario