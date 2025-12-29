RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAYSANDÚ

Homicidio en Quebracho: condenaron al hombre de 61 años que mató a otro de 49 en plena vía pública

El homicida se entregó en una seccional policial y la Justicia lo condenó a 4 años y 11 meses de prisión por homicidio, porte de arma en espacio público, tráfico interno de arma de fuego y tenencia no autorizada de arma de fuego.

villa-quebracho-paysandu.jpg

La Justicia de Paysandú condenó al hombre de 61 años que asesinó a otro de 49 en plena vía pública, en la localidad de Quebracho.

En primera instancia, se formalizó la investigación y mediante un juicio abreviado se condenó al homicida por un delito de homicidio en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en espacio público, un delito de tráfico interno de arma de fuego y otro delito de tenencia no autorizada de arma de fuego, debiendo cumplir una pena en prisión de 4 años y 11 meses.

El hecho ocurrió sobre las 10:40 de la mañana del sábado en calle Maciel entre 19 de Abril y Rincón. El homicida y la víctima mantenían conflictos previos y mediante varios disparos de arma de fuego, a metros de un club deportivo, lo asesinó.

quebracho: un hombre de 61 anos mato a otro de 49 y luego se presento ante la policia con el arma
Tras cometer el delito, el hombre se presentó a una seccional policial, contó lo sucedido y entregó el arma utilizada. Se trata de un jubilado, también del barrio y sin antecedentes penales.

La víctima era funcionario municipal, vecino de la zona y tampoco contaba con antecedentes penales.

