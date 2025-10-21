RECIBÍ EL NEWSLETTER
COAUTOR DE HOMICIDIO

Un adolescente fue condenado a 7 años y medio de internación en INISA por homicidio del exjuez Delfino

Había sido detenido el 25 de setiembre por personal del Departamento de Homicidios en Cruz de Carrasco. Por este caso, una mujer había sido imputada por hurto agravado.

Un adolescente de 17 años fue condenado por el homicidio del exabogado y exjuez Luis Alberto Delfino, cuyo cuerpo fue encontrado carbonizado y con un disparo en la cabeza el 11 de agosto en el interior de su auto en un descampado cerca de una estación de UTE, próximo a Parque Guaraní y el barrio Ideal.

El adolescente había sido detenido el 25 de setiembre por personal del Departamento de Homicidios en Cruz de Carrasco como principal sospechoso del homicidio.

Este martes, la Fiscalía de Adolescentes de 1º turno, a cargo del fiscal Ricardo Chiecchi, junto a las fiscales Silvia Arroyo y Astrid Aragone, obtuvo una sentencia en proceso simplificado como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Se dispuso como medida socioeducativa la internación en INISA en régimen de privación de libertad por 7 años y 6 meses, informó la Fiscalía.

Por el caso Delfino, una mujer fue detenida en allanamientos realizados en la zona de Antonio Pereira y Camino Oncativo e imputada el 21 agosto como coautora de un delito de hurto especialmente agravado y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 90 días.

