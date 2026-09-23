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Soriano

Homicidio en Mercedes: un hombre fue encontrado baleado dentro de una casa deshabitada

El hombre de 34 años fue encontrado muerto con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Una persona que lo vio, avisó a la Policía.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 34 años fue encontrado muerto, con un disparo de arma de fuego en la cabeza, en una casa deshabitada en la ciudad de Mercedes, Soriano. El hallazgo fue a la una de la madrugada de este miércoles.

Una persona que fue al lugar, observó el cuerpo y se presentó ante la Policía para informar de la situación. Los efectivos que concurrieron al lugar, confirmaron lo indicado y preservaron la escena, en la que trabajó la Policía Científica.

De acuerdo con las primeras informaciones de la Policía, la víctima presenta un disparo de arma de fuego.

Foto: Subrayado. El fuego afectó a, al menos, dos viviendas en Maldonado Nuevo.
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De momento, no hay detenidos. La Fiscalía de Mercedes de 2.° turno está a cargo de la investigación, en conjunto con la Policía local.

La casa está ubicada en la calle Manuel Blanes Viale, esquina 19 de Abril. Está abandonada dado que su propietario está condenado por negociación de drogas. Allí funcionaba una boca de drogas que fue allanada en una operación policial reciente.

El fallecido era de Montevideo y no tenía antecedentes penales.

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