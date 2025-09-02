Un joven de 22 años con antecedentes penales fue asesinado a las once de la noche de este lunes cuando se encontraba en el asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, Canelones, informó la policía local.
Homicidio en Las Piedras: un joven de 22 años fue atacado a tiros y hay dos detenidos
El homicidio ocurrió en el asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras en Canelones.
La víctima se encontraba en las calles Liber Seregni y 25 de Mayo cuando fue atacada a tiros. Un patrullero que fue al lugar trasladó al joven hacia el hospital de Las Piedras donde murió, cercano a la medianoche.
Cuando los policías llegaron al lugar vieron a dos personas y las quisieron trasladar a una dependencia policial como testigos del crimen. Pero no colaboraron, dijo la Jefatura de Policía en una comunicación oficial, y quedaron detenidos como indagados.
Ambos, también con antecedentes penales, están a disposición de la Fiscalía que investiga el homicidio. En la escena trabajaron policías de Científica y del Departamento de Homicidios.
