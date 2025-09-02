RECIBÍ EL NEWSLETTER
canelones

Homicidio en Las Piedras: un joven de 22 años fue atacado a tiros y hay dos detenidos

El homicidio ocurrió en el asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras en Canelones.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Un joven de 22 años con antecedentes penales fue asesinado a las once de la noche de este lunes cuando se encontraba en el asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, Canelones, informó la policía local.

La víctima se encontraba en las calles Liber Seregni y 25 de Mayo cuando fue atacada a tiros. Un patrullero que fue al lugar trasladó al joven hacia el hospital de Las Piedras donde murió, cercano a la medianoche.

Cuando los policías llegaron al lugar vieron a dos personas y las quisieron trasladar a una dependencia policial como testigos del crimen. Pero no colaboraron, dijo la Jefatura de Policía en una comunicación oficial, y quedaron detenidos como indagados.

dos motociclistas murieron este domingo en siniestros de transito en la ciudad de las piedras
Seguí leyendo

Dos motociclistas murieron este domingo en siniestros de tránsito en la ciudad de Las Piedras

Ambos, también con antecedentes penales, están a disposición de la Fiscalía que investiga el homicidio. En la escena trabajaron policías de Científica y del Departamento de Homicidios.

Temas de la nota

Lo más visto

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados de gravedad tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

Los cambios tributarios en la ley de presupuesto: impuesto mínimo global, cambios al IRPF y "el impuesto Temu"

Te puede interesar

Un fallecido y dos lesionados de gravedad tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados de gravedad tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.
canelones

Homicidio en Las Piedras: un joven de 22 años fue atacado a tiros y hay dos detenidos
Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.
en nuevo parís

Persecución y arresto: delincuente circulaba en una camioneta robada y terminó en una cuneta en Nuevo París

Dejá tu comentario