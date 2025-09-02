Homicidio en Las Piedras: un joven de 22 años fue atacado a tiros y hay dos detenidos

Foto: Subrayado. Hospital de Las Piedras, Canelones.

Un joven de 22 años con antecedentes penales fue asesinado a las once de la noche de este lunes cuando se encontraba en el asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras, Canelones, informó la policía local.

La víctima se encontraba en las calles Liber Seregni y 25 de Mayo cuando fue atacada a tiros. Un patrullero que fue al lugar trasladó al joven hacia el hospital de Las Piedras donde murió, cercano a la medianoche.

Cuando los policías llegaron al lugar vieron a dos personas y las quisieron trasladar a una dependencia policial como testigos del crimen. Pero no colaboraron, dijo la Jefatura de Policía en una comunicación oficial, y quedaron detenidos como indagados.

Ambos, también con antecedentes penales, están a disposición de la Fiscalía que investiga el homicidio. En la escena trabajaron policías de Científica y del Departamento de Homicidios.

