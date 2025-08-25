RECIBÍ EL NEWSLETTER
CHOQUES FATALES

Dos motociclistas murieron este domingo en siniestros de tránsito en la ciudad de Las Piedras

Las víctimas tenían 23 y 32 años. La primera, fue embestida por una camioneta conducida por una mujer de 31; la segunda, por un camión conducido por un joven de 22 años.

jefatura-policia-canelones

Sobre las 13:50 horas del domingo, en Rodó y Brasil, chocaron una moto marca Keeway y una camioneta marca Chevrolet. El motociclista resultó politraumatizado grave y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció horas más tarde por las heridas sufridas. La conductora de la camioneta, de 31 años, resultó ilesa.

Antes, a las 4 de la madrugada del domingo, en Bolivia y Carlos Roxlo, chocaron una moto marca Motomel y un camión de pequeño porte de color blanco. El conductor de la moto resultó lesionado y fue trasladado al hospital local con traumatismo de cráneo con amnesia del episodio, trauma cerrado de tórax y abdomen. El motociclista fue atendido en el lugar por un equipo médico de emergencia médica y personal de Bomberos. El conductor del camión, de 22 años, no presentó lesiones.

joven de 26 anos murio por quemaduras: un auto se incendio cuando le sacaba combustible
En ambos siniestros actuó personal de la seccional 4ª de Las Piedras y Policía Científica realizó el relevamiento de las dos escenas. La fiscal de Las Piedras, Bárbara Zapater, la conducción de los conductores de la camioneta y del camión involucrados en los siniestros.

Temas de la nota

fernández crespo y la paz

en la paloma

ORTICOCHEA Y GARZÓN

EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

DURAZNO

