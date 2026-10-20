Investigadores de la zona operacional II de Montevideo allanaron este martes varias viviendas en la zona de Camino Oncativo, para dar con responsables de tiroteos ocurridos en la zona.
Cinco detenidos y armas y municiones incautadas tras allanamientos por disparos en la Cruz de Carrasco
La Policía incautó tres pistolas y cargadores extendidos con municiones. Los allanamientos fueron realizados en la zona de Oncativo, donde se han registrado numerosas balaceras.
Durante los procedimientos, los policías detuvieron a cinco personas e incautaron pistolas y municiones. También cargadores extendidos cargados.
Los sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía y están a disposición de Mirna Busich, de Flagrancia de 12.° Turno, que deberá resolver sus situaciones judiciales.
Seguí leyendo
Cuatro hombres detenidos por robo de cables en distintos procedimientos: dos tenían 100 metros, pinzas y cuchillos
En la zona de Oncativo se han registrado varias balaceras en los últimos meses, algunas de ellas derivaron en heridos de bala. La Policía reunió información y avanzó en la investigación este martes.
Temas de la nota
Lo más visto
SIMULABAN SER MARCA LATTAFA
Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto
EMPRESARIALES
Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
"Tiro solo una pequeña idea"
"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros
seis años en inisa
Dejá tu comentario