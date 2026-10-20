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Camino oncativo

Cinco detenidos y armas y municiones incautadas tras allanamientos por disparos en la Cruz de Carrasco

La Policía incautó tres pistolas y cargadores extendidos con municiones. Los allanamientos fueron realizados en la zona de Oncativo, donde se han registrado numerosas balaceras.

Armas y municiones incautadas.

Armas y municiones incautadas.

Investigadores de la zona operacional II de Montevideo allanaron este martes varias viviendas en la zona de Camino Oncativo, para dar con responsables de tiroteos ocurridos en la zona.

Durante los procedimientos, los policías detuvieron a cinco personas e incautaron pistolas y municiones. También cargadores extendidos cargados.

Los sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía y están a disposición de Mirna Busich, de Flagrancia de 12.° Turno, que deberá resolver sus situaciones judiciales.

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En la zona de Oncativo se han registrado varias balaceras en los últimos meses, algunas de ellas derivaron en heridos de bala. La Policía reunió información y avanzó en la investigación este martes.

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