Este sábado dos mujeres fueron encontradas muertas en su casa en el centro del Chuy. El hecho fue calificado como muerte violenta, se maneja la hipótesis que son dos hermanas, y que una de ellas mató a la otra con un arma blanca, para luego quitarse la vida.
Encontraron a dos mujeres muertas en una casa del Chuy
Se cree que eran dos hermanas y que una mató a la otra con un arma blanca, pero aún se investigan otras posibilidades.
La policía investiga la escena para determinar qué pasó y no se descartan otras posibilidades.
Las mujeres tendrían alrededor de 60 años.
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