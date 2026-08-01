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Encontraron a dos mujeres muertas en una casa del Chuy

Se cree que eran dos hermanas y que una mató a la otra con un arma blanca, pero aún se investigan otras posibilidades.

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Este sábado dos mujeres fueron encontradas muertas en su casa en el centro del Chuy. El hecho fue calificado como muerte violenta, se maneja la hipótesis que son dos hermanas, y que una de ellas mató a la otra con un arma blanca, para luego quitarse la vida.

La policía investiga la escena para determinar qué pasó y no se descartan otras posibilidades.

Las mujeres tendrían alrededor de 60 años.

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