Loly Suárez, hermana del Betito, pasará de cumplir arresto domiciliario total a prisión efectiva

La Justicia Penal dispuso este lunes que Sandra Lorena Suárez Correa, alias Loly, hermana del Betito Suárez, pase de cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica a la prisión efectiva como medida cautelar, dijeron fuentes del caso a Subrayado .

Loly Suárez fue detenida el 23 de octubre de 2025 señalada como cabecilla de una de las bandas narco del Cerro e imputada el 25 de octubre por delitos vinculados a la negociación de estupefacientes.

El 14 de noviembre, la Justicia la condenó en primera instancia a ocho años de cárcel por un delito continuado de venta de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por haberse utilizado el hogar como lugar de venta en reiteración real con un delito de organización de actividades de narcotráfico.

Como Loly Suárez estaba embarazada entonces hubo un cambio en la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica.

Su defensa presentó un recurso de apelación y un tribunal confirmó en segunda instancia la tipificación penal y el plazo de la condena. Una vez notificadas las partes, comenzó a regir un plazo legal de diez días para presentar la casación, para que sea en tercera instancia la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la que resuelva en definitiva sobre el caso.

Confirmada la sentencia por Apelaciones, la jueza del caso entendiendo que existiría riesgo de fuga dispuso que pase de arresto domiciliario total a la prisión efectiva. El beneficio del arresto domiciliario se sostenía en la disposición legal que lo establece para el primer año de lactancia de su hijo recién nacido, después de ese tiempo se elimina ese fundamento.

A principios de noviembre del año pasado, se realizaron 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo, donde se incautaron armas, municiones, dinero, drogas, celulares, dispositivos electrónicos y siete vehículos, de los cuales cinco eran de alta gama. El objetivo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) fue desarticular un importante punto de venta de drogas en el Cerro, perteneciente a un clan familiar.

Entonces, varias personas fueron detenidas, entre ellas, su hermano, Betito Suárez, que si bien no estaba requerido, tenía droga en su poder. Su abogado, Diego Cabrera, había afirmado que su detención había sido un "malentendido" y que la cocaína rosa incautada era para consumo personal. Pero, la Justicia lo imputó a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes por posesión de sustancias estupefacientes y se decretó la prisión preventiva por 180 días, medida cautelar que fue confirmada por Apelaciones.