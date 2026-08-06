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COLÓN

Un delincuente entró a un residencial, amenazó con un cuchillo y robó una cartera con $200.000 y USD 1.000

Además, se llevó una moto eléctrica de una funcionaria del hogar. El local está ubicado en Eduardo Raíz casi avenida Lezica, en Colón.

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Un delincuente ingresó armado con un cuchillo y robó en un residencial de adultos mayores, ubicado en Eduardo Raíz casi avenida Lezica, en Colón.

El ladrón amenazó a las personas que estaban en el hogar y le robó la cartera de la propietaria con 200.000 pesos y 1.000 dólares. Además, se llevó la moto eléctrica de una funcionaria, de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

La Policía trabaja en el caso y logró recuperar la moto robada.

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