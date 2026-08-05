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CONCENTRAN FRENTE A PRIMARIA

Ademu realiza paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo por la agresión de un docente a una maestra

Desde el sindicato indicaron a Subrayado que el hecho se dio "en un contexto de violencia de género" y que en la resolución procederán a desafiliar al docente del gremio de Montevideo.

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Ademu realiza paro de 24 horas este jueves en Montevideo debido a la agresión de un docente hacia una maestra ocurrido en la Inspección Oeste de Primaria.

Desde el sindicato indicaron a Subrayado que el hecho se dio "en un contexto de violencia de género" y que en la resolución procederán a desafiliar al docente del gremio de Montevideo.

Este jueves se concentran a la hora 12.00 frente al Edificio de Primaria, en la calle Buenos Aires, en Ciudad Vieja.

dirigente de ademu reconoce que el paro de este jueves se comunico tardiamente y dice que la agresion a la maestra era evitable
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Dirigente de Ademu reconoce que el paro de este jueves se comunicó "tardíamente" y dice que la agresión a la maestra era "evitable"

El caso

El docente que agredió físicamente a una maestra y a otro funcionario en las oficinas de la Inspección Montevideo Oeste de Primaria fue internado en un centro de salud mental.

La internación compulsiva se dispuso conforme a lo indicado en la pericia psiquiátrica, mientras continúa la investigación de la Fiscalía, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

El maestro que se desempeña en el sector de mapa de ruta de Primaria agredió físicamente a una maestra con docencia indirecta y a otro funcionario en un incidente ocurrido este martes en las oficinas administrativas de la inspección.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Subrayado, el docente ya había sido apartado anteriormente del cargo por una agresión. Fuentes de la investigación indicaron que el agresor llegó a exhibir un arma blanca. Sobre este punto, fuentes de la enseñanza dijeron que el caso lo maneja Fiscalía y no ahondaron en detalles.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió al caso como "un episodio de violencia que está asociado no a una institución educativa sino a dos funcionarios de Primaria", ya que ocurrió en un edificio administrativo.

El agresor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía. En cuanto a la funcionaria agredida fue atendida por una emergencia, recibe acompañamiento de Primaria y se encuentra en su casa, en recuperación, en buen estado de salud.

"Eso no puede pasar y además hay que acompañar a la compañera que fue la agredida", afirmó Caggiani. Tras lo ocurrido, Primaria dispuso acciones para mejorar la seguridad por estos días, indicó el presidente de la ANEP.

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