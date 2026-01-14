Una persona en situación de calle fue víctima de una agresión mientras dormía en una plaza de Salto.
Hombre en situación de calle víctima de agresión en Salto: desconocidos lo rociaron con pintura mientras dormía
La Policía investiga la situación y busca identificar a los agresores mediante el monitoreo de cámaras de seguridad.
El hombre dormía debajo de un árbol, durante la madrugada de este miércoles. Personas desconocidas lo rociaron con un aerosol de color en su rostro, cuerpo y ropa.
La Policía tomó cartas en el asunto e investiga el hecho. En la plaza existen cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y buscarán determinar quiénes cometieron la agresión.
