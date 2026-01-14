RECIBÍ EL NEWSLETTER
DURANTE LA MADRUGADA

Hombre en situación de calle víctima de agresión en Salto: desconocidos lo rociaron con pintura mientras dormía

La Policía investiga la situación y busca identificar a los agresores mediante el monitoreo de cámaras de seguridad.

agresion-persona-en-situacion-de-calle-pintada-salto

El hombre dormía debajo de un árbol, durante la madrugada de este miércoles. Personas desconocidas lo rociaron con un aerosol de color en su rostro, cuerpo y ropa.

La Policía tomó cartas en el asunto e investiga el hecho. En la plaza existen cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y buscarán determinar quiénes cometieron la agresión.

Condenado por agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja y a sus hijos menores de edad
