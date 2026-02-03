RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Hombre que mató a su padre a golpes en Rivera fue imputado por homicidio especialmente agravado

El hombre de 75 años fue asesinado a golpes por su hijo en el paraje Manuel Díaz, departamento de Rivera. El joven fue imputado por homicidio especialmente agravado y enviado a prisión.

El hombre que mató a golpes en la cabeza a su padre de 75 años en Rivera fue imputado de un delito de homicidio especialmente agravado y enviado a prisión preventiva durante 180 días mientras continúa la investigación del caso.

El homicidio ocurrió el domingo 1 de febrero en el paraje Manuel Díaz, kilómetro 3 de la ruta 29.

Según contó el Jefe de Policía de Rivera Germán Suárez, cuando la policía acude a la casa del hombre lo encuentra “muy alterado, no quería dejar pasar a los efectivos al interior de la finca, manifestando que su padre descansaba en la cama”.

“Sí dejó pasar la asistencia médica que ya había sido advertida por parte de la Policía y que llegó inmediatamente”, agregó Suárez.

Finalmente los policías ingresaron “y pudieron verificar que la escena era más grave” de lo esperado, señaló el jerarca policial.

“La persona estaba muy golpeada principalmente a nivel de cráneo y fue trasladada en emergencia en primera instancia a Minas de Corrales, y luego, de inmediato, hacia la ciudad de Rivera, y termina falleciendo en el kilómetro 22 de la ruta 29", detalló el Jefe de Policía.

Ahora el hijo de la víctima deberá esperar en la cárcel a que inicie el juicio en su contra, por un delito de homicidio especialmente agravado.

