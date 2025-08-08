Hombre fue condenado por abusar de su sobrino nieto de 13 años y Tribunal de Apelaciones extendió la pena

Un hombre de 71 años que abusó sexualmente de su sobrino nieto de 13 años fue condenado a cinco años de cárcel por la Justicia. Fiscalía apeló y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón, extendiendo por dos años más la pena. El hombre debe cumplir siete años de cárcel.

Los argumentos de la Fiscalía para apelar, y con los que el tribunal estuvo de acuerdo, es que la pena inicial le resultó “de inadecuada benevolencia”.

Los abusos ocurrieron entre la noche del 31 de diciembre de 2022 y el año nuevo de 2023. El niño contó a su abuela lo que había vivido, y fue esta quien hizo la denuncia que derivó en la investigación en contra del hombre, con cámara Gesell, informes psicológicos y psiquiátricos y testimonios de familiares.

La condena fue por dos delitos de abuso sexual especialmente agravado. “El imputado de 71 años, aprovechó la relación de cercanía y confianza con la víctima para cometer los delitos”, señaló Fiscalía.

Para el fiscal del caso, Santiago Arévalo, la pena original, de cinco años, “no reflejaba ni la gravedad de los hechos ni el impacto emocional y psicológico en la víctima”. Para el tribunal, “la jueza de primera instancia no había valorado adecuadamente las circunstancias agravantes, en particular la minoridad de la víctima y la reiteración de los delitos”.